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В ВСУ рассказали, сколько в Черном море российских ракетных кораблей

Фото: в Черном море находятся корабли и подводная лодка с ракетами (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море находятся три российских корабля и подводная лодка, которые оснащены ракетами.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сейчас в северо-западной части Черного моря находится три ракетных корабля - надводные носители ракет и также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа калибр. Общий залп составляет 28 ракет. Также на карауле находится один большой десантный корабль", - заявила она.

Напомним, в Черном море Россия усилила флот тремя большими десантными кораблями.

Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.

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