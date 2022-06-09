Россия держит в Черном море боевые корабли. Возможна высадка десанта
Ракетная угроза с моря не исчезла, ведь Роси держит там 3 надводных корабля, подводную лодку и 4 больших десатных корабля. Украинские военные не исключают также высадку десанта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
В Командовании предупреждают, что угроза ракетных ударов с Черного моря пока остается.
"В Черном море корабельная группировка врага продолжает учения, но в готовности к нанесению ударов по территории Украины находятся 3 надводных корабля и 1 подводная лодка. Они снаряжены 28 крылатыми ракетами. Также на боевом дежурстве находятся 4 больших десатных корабля", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Таким образом, добавляют в командовании, угроза ракетных ударов остается, вероятность высадки морского десанта - не исключена.
Напомним, Украина имеет достаточно противокорабельного оружия, чтобы потопить Черноморский флот России.
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