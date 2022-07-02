Россия усилила группировку в Черном море тремя большими десантными кораблями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Корабли держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья.

"Три вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу из более полутора десятка крылатых ракет. Для весомости к ним добавились три больших десантных корабля", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море на постоянной основе находится четыре российских надводных носителя крылатых ракет и подтянута еще одна подводная лодка. Поэтому сейчас на Украину нацелены 40 крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.

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