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У ЗСУ розповіли, скільки в Чорному морі російських ракетних кораблів

Фото: у Чорному морі знаходяться кораблі і підводний човен з ракетами (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У Чорному морі знаходяться три російські кораблі і підводний човен, які оснащені ракетами.

Про це заявила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Зараз в північно-західній частині Чорного моря знаходиться три ракетних кораблі - надводні носії ракет і також підводний човен, споряджений крилатими ракетами типу калібр. Загальний залп становить 28 ракет. Також на караулі знаходиться один великий десантний корабель", - заявила вона.

Нагадаємо, у Чорному морі Росія посилила флот трьома великими десантними кораблями.

Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних кораблі, підводний човен і чотири великих десантних кораблів.

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