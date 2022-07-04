В ВСУ рассказали, сколько в Черном море российских ракетных кораблей
Фото: в Черном море находятся корабли и подводная лодка с ракетами (facebook com mod mil rus)
В Черном море находятся три российских корабля и подводная лодка, которые оснащены ракетами.
Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сейчас в северо-западной части Черного моря находится три ракетных корабля - надводные носители ракет и также подлодка, снаряженная крылатыми ракетами типа калибр. Общий залп составляет 28 ракет. Также на карауле находится один большой десантный корабль", - заявила она.
Напомним, в Черном море Россия усилила флот тремя большими десантными кораблями.
Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подводную лодку и четыре больших десантных корабля.