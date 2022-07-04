У ЗСУ розповіли, скільки в Чорному морі російських ракетних кораблів
Фото: у Чорному морі знаходяться кораблі і підводний човен з ракетами (facebook com mod mil rus)
У Чорному морі знаходяться три російські кораблі і підводний човен, які оснащені ракетами.
Про це заявила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Зараз в північно-західній частині Чорного моря знаходиться три ракетних кораблі - надводні носії ракет і також підводний човен, споряджений крилатими ракетами типу калібр. Загальний залп становить 28 ракет. Також на караулі знаходиться один великий десантний корабель", - заявила вона.
Нагадаємо, у Чорному морі Росія посилила флот трьома великими десантними кораблями.
Раніше повідомлялося, що Росія у Чорному морі тримає три надводних кораблі, підводний човен і чотири великих десантних кораблів.