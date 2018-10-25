В ВСУ рассказали, как прошли многонациональные учения "Чистое небо-2018"

Фото: учения "Чистое небо-2018" (facebook.com/kpszsu)

В частности, авиация тренировалась преодолевать систему противовоздушной обороны

В Украине с первого дня многонациональных учений "Чистое небо-2018" начались учебные воздушные бои. Украинские летчики на Су-27 перехватывали польские F-16, условно атаковали наземные объекты. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Также отмечается, что поляки работали со своей авиабазы, не садясь на украинские аэродромы даже на дозаправку, потому заправлялись в воздухе от американских самолетов-заправщиков KC-135.

"Украинские и американские пилоты выполняли полетные задания с отработкой радиообмена на английском языке в соответствии с международными требованиями. Поэтому экипажи в небе находились на паритетных началах - американские пилоты впервые летали в нашей летной зоне, а украинские - впервые на практике вели радиообмен на английском", - говорится в сообщении.

Кроме того, полетные задания в комплексном взаимодействии выполняли и экипажи штурмовой авиации на Су-25, бомбардировщики Су-24М имитировали нанесение бомбовых ударов по условным целям на волынском авиационном полигоне "Повурск".

"Истребители отработали полетные задания по перехвату нарушителей воздушного пространства и их сопровождения", - добавили в ведомстве.

Также авиация тренировалась преодолевать систему противовоздушной обороны. Роль визави играли зенитные ракетные дивизионы Воздушных сил ВСУ.

Напомним,16 октября в Винницкой области в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета в рамках международных учений "Чистое небо - 2018" разбился украинский истребитель Су-27УБ. Осколки истребителя Су-27УБ нашли возле села Пагурци Хмельницкого района Винницкой области.

17 октября, несмотря на катастрофу истребителя Су-27, совместное руководство учений "Чистое небо - 2018" решило продолжить полеты всех типов авиатехники.

Впоследствии стало известно, что в катастрофе самолета Су-27 в Винницкой области погиб американский пилот, который служил в составе 144-го боевого крыла Национальной гвардии США в Калифорнии.