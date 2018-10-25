В ЗСУ розповіли, як пройшли багатонаціональні навчання "Чисте небо-2018"

Фото: навчання "Чисте небо-2018" (facebook.com/kpszsu)

Зокрема, авіація тренувалася долати систему протиповітряної оборони

В Україні з першого дня багатонаціонального навчання "Чисте небо-2018" почалися навчальні повітряні бої. Українські льотчики на Су-27 перехоплювали польські F-16, що умовно атакували наземні об’єкти. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування Повітряних сил Збройних сил України на сторінці у Facebook.

Також зазначається, що поляки працювали зі своєї авіабази, не сідаючи на українські аеродроми навіть на дозаправку, бо заправлялися в повітрі від американських літаків-заправників KC-135.

"Українські й американські пілоти виконували польотні завдання із відпрацьовуванням злітаності й радіообміну - англійською мовою згідно з міжнародними вимогами. Тож екіпажі у небі перебували на паритетних засадах - американські пілоти вперше літали у нашій льотній зоні, а українські - вперше на практиці вели радіообмін англійською", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, польотні завдання у комплексній взаємодії виконували й екіпажі штурмової авіації на Су-25, а бомбардувальники Су-24М імітували нанесення бомбових ударів по умовних цілях на волинському авіаційному полігоні "Повурськ".

"Винищувачі відпрацювали польотні завдання з перехоплення порушників повітряного простору та їхнього супроводу", - додали у відомстві.

Також авіація тренувалася долати систему протиповітряної оборони. Роль візаві відігравали зенітні ракетні дивізіони Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо,16 жовтня у Вінницькій області в районі села Уланів, між населеними пунктами Бердичів і Хмільник, під час виконання навчально-бойового польоту в рамках міжнародних навчань "Чисте небо - 2018" розбився український винищувач Су-27УБ. Осколки винищувача Су-27УБ знайшли біля села Пагурци Хмільницького району Вінницької області.

17 жовтня, незважаючи на катастрофу винищувача Су-27, спільне керівництво навчань "Чисте небо - 2018" вирішило продовжити польоти усіх типів авіатехніки.

Згодом стало відомо, що у катастрофі літака Су-27 у Вінницькій області загинув американський пілот, який служив у складі 144-го бойового крила Національної гвардії США в Каліфорнії.