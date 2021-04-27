ВСУ проводят оперативный сбор руководства при участии представителей НАТО

Оперативно-стратегический сбор направлен на углубление знаний участников по вопросам военного искусства, организации и проведения мероприятий подготовки войск с учетом военных угроз национальной безопасности Украины, обмена опытом с представителями вооруженных сил стран-партнеров.

Участники сбора рассмотрят ситуацию безопасности в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.

Во время мероприятия руководящий состав ВСУ и других военных формирований рассмотрит основные положения новых доктринальных документов, которые разработаны и внедрены в ВСУ с учетом стандартов НАТО.

"Учитывая агрессивную политику России, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор - это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которая бы обеспечила суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул начальник Генштаба Сергей Корнийчук.