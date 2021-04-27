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ЗСУ проводять оперативний збір керівництва за участь представників НАТО

Автор: РБК-Україна

Під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака у Києві розпочався оперативно-стратегічний збір з керівним складом ЗСУ. У заході беруть участь представники збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів.

Про це повідомили у прес-центрі Генштабу ЗСУ.

Оперативно-стратегічний збір спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони.

Під час заходу керівний склад ЗСУ та інших військових формувань розгляне основні положеня нових доктринальних документів, які розроблено та впроваджено у ЗСУ з урахуванням стандартів НАТО.

"Враховуючи агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір - це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив начальник Генштабу Сергій Корнійчук.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області. У Херсоні він проведе безпекову нараду щодо ситуації біля кордонів України.

Зазначимо, минулого тижня Росія заявила про відвід військ від українського кордону та з окупованого Криму.

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