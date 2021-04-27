ЗСУ проводять оперативний збір керівництва за участь представників НАТО

Оперативно-стратегічний збір спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони.

Під час заходу керівний склад ЗСУ та інших військових формувань розгляне основні положеня нових доктринальних документів, які розроблено та впроваджено у ЗСУ з урахуванням стандартів НАТО.

"Враховуючи агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір - це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив начальник Генштабу Сергій Корнійчук.