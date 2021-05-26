ЗСУ провели навчання поблизу з Кримом: відпрацьовували протидію морському десанту
Збройні Сили України провели навчання поблизу з Кримом. Артилерійські підрозділи відпрацьовували завдання з протидії морському десанту.
Метою навчань бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" полягала в підтримці високого рівня підготовки особового складу.
"Воїни-артилеристи тренувалися діяти в умовах застосування противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки і озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висунення на вогневі позиції", - повідомили в Міноборони.
Також підрозділи артилерійської розвідки проводили запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук і виявлення цілей, і передачу координат вогневим розрахунками.
"Особлива увага в ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби з певних цілей", - додали в Міністерстві.
Фото: навчання проводилися серед артилерійських підрозділів (mil.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно Російська Федерація провела в Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу.
Також днями Служба безпеки України провела в акваторії Чорного моря антитерористичні навчання.