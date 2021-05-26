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ЗСУ провели навчання поблизу з Кримом: відпрацьовували протидію морському десанту

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Україна, Середа 26 травня 2021 13:11
ЗСУ провели навчання поблизу з Кримом: відпрацьовували протидію морському десанту Фото: навчання проводилися серед артилерійських підрозділів (mil.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Збройні Сили України провели навчання поблизу з Кримом. Артилерійські підрозділи відпрацьовували завдання з протидії морському десанту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Метою навчань бойових розрахунків гаубиць "МСТА-Б" полягала в підтримці високого рівня підготовки особового складу.

"Воїни-артилеристи тренувалися діяти в умовах застосування противником високоточних засобів ураження, відточували вміння маскування техніки і озброєння, орієнтування на місцевості, а також своєчасного висунення на вогневі позиції", - повідомили в Міноборони.

Також підрозділи артилерійської розвідки проводили запуски штатних безпілотних літальних апаратів, пошук і виявлення цілей, і передачу координат вогневим розрахунками.

"Особлива увага в ході навчань приділялася питанням зміни вогневих позицій з подальшою готовністю до ведення бойової стрільби з певних цілей", - додали в Міністерстві.

Фото: навчання проводилися серед артилерійських підрозділів (mil.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно Російська Федерація провела в Криму навчання з використанням зенітного ракетного комплексу.

Також днями Служба безпеки України провела в акваторії Чорного моря антитерористичні навчання.

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