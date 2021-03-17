ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели военные учения. Они провели тренировки по отражению нападения воздушного десанта условного противника.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что подобные занятия с подразделениями протидесантного резерва происходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих.

"В этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро совершили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", - сообщил Наев.

РЕЗЕРВЫ НАЧЕКУ Во время мероприятий боевой подготовки с личным составом подразделений десантно-штурмовых войск, которые... Posted by Командование об'єднаних сил ВС Украины on Tuesday, March 16, 2021

Согласно плану боевой подготовки, десантники будут участвовать в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.