ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта врага
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели военные учения. Они провели тренировки по отражению нападения воздушного десанта условного противника.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что подобные занятия с подразделениями протидесантного резерва происходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих.
"В этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро совершили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", - сообщил Наев.
РЕЗЕРВЫ НАЧЕКУ Во время мероприятий боевой подготовки с личным составом подразделений десантно-штурмовых войск, которые...Posted by Командование об'єднаних сил ВС Украины on Tuesday, March 16, 2021
Согласно плану боевой подготовки, десантники будут участвовать в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.
Ранее РБК-Украина писало, что в стране создают учебные места для отработки боевых действий в городе. Такие учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ровенском полигоне.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе.