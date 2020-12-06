ВСУ постянно готовятся к наступлению на Донбассе, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут в него в случае такого приказа.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Фактам".

Он отметил, что военнослужащие готовятся к наступлению в урбанизированной местности. При этом он не знает, возможен ли такой приказ.

"Если дадут приказ, мы будем его выполнять, мы военные люди. Но будет ли такая команда? Сейчас Вооруженные силы готовятся к наступлению в урбанизированной местности, потому что мы обязаны успешно действовать в любой ситуации. Моя задача как главнокомандующего — чтобы солдат освоил все виды боя и знал, как действовать для достижения конкретных целей и выполнения конкретных задач", - сказал Хомчак.

Он также подчеркнул, что армия не будет выполнять незаконных приказов в случае их поступления.

"Следует понимать, что армия — это инструмент в руках политиков, которых выбирает народ. Но мы никогда не будем против народа. И никогда не выполним незаконный приказ, об этом четко сказано в Конституции. Сегодня наша цель — защитить независимость и территориальную целостность страны", - отметил Хомчак.

Сегодня стало известно, что в украинской армии появились бригады имени авиаконструктора Игоря Сикорского и гетмана Даниила Апостола. Почетные звания были присвоены ко Дню Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил сокращение расходов на оборону.