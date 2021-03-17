ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту ворога

РЕЗЕРВИ НАПОГОТОВІ Під час заходів бойової підготовки, з особовим складом підрозділів десантно-штурмових військ, які...

"Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону", - повідомив Наєв.

Командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що подібні заняття з підрозділами протидесантного резерву відбуваються щотижня та спрямовані на підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців.

Раніше РБК-Україна писало, що в країні створюють навчальні місця для відпрацювання бойових дій у місті. Такі навчання проходять на Яворівському полігоні, на Широкому Лані і на Рівненському полігоні.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Збройні сили України готуються до наступу на Донбасі.