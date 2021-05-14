ВСУ провели учения расчетов реактивных систем "Ураган" вблизи с Крымом

Вооруженные силы Украины провели учения расчетов реактивных систем "Ураган". Они проходили вблизи административной границы с аннексированным Крымом.
В командовании Объединенных сил отметили, что в ходе учений отрабатывались развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. По словам Наева, учения прошли в максимально приближенных к боевым условиям.
"За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывания в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения", - отметил Наев.
Он добавил, что во время учений военнослужащие отработали упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника. Также выполнялись упражнения по дистанционному минированию выходных районов вероятного наступления противника.
"Данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу", - приводит слова Наева пресс-служба командования.
Напомним, в апреле российские войска стянули рекордное количество сил к украинским границам. В районе Черного моря РФ проводила масштабные учения. Такие действия осудили в ЕС и НАТО. В итоге Россия заявила об отводе сил. Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, угроза провокаций со стороны РФ остается неизменной.
При этом глава СБУ Иван Баканов заявил, что Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях.