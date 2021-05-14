ЗСУ провели навчання розрахунків реактивних систем "Ураган" поблизу з Кримом

У командуванні Об'єднаних сил зазначили, що в ході навчань відпрацьовувалися розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника. За словами Наєва, навчання пройшли в максимально наближених до бойових умов.

"За лічені хвилини потужна і високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій і наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження", - зазначив Наєв.

Він додав, що під час навчань військовослужбовці відпрацювали вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника. Також виконувалися вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу противника.

"Дані підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район і адекватно відреагувати на військову загрозу", - наводить слова Наєва прес-служба командування.