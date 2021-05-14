RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЗСУ провели навчання розрахунків реактивних систем "Ураган" поблизу з Кримом

Автор: Ігор Литвиненко

Збройні Сили України провели навчання розрахунків реактивних систем "Ураган". Вони проходили поблизу адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

У командуванні Об'єднаних сил зазначили, що в ході навчань відпрацьовувалися розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника. За словами Наєва, навчання пройшли в максимально наближених до бойових умов.

"За лічені хвилини потужна і високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання в районі вогневих позицій і наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження", - зазначив Наєв.

Він додав, що під час навчань військовослужбовці відпрацювали вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника. Також виконувалися вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу противника.

"Дані підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район і адекватно відреагувати на військову загрозу", - наводить слова Наєва прес-служба командування.

Нагадаємо, у квітні російські війська стягнули рекордну кількість сил до українських кордонів. У районі Чорного моря РФ проводила масштабні навчання. Такі дії засудили в ЄС і НАТО. У підсумку Росія заявила про відвід сил. Однак, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, загроза провокацій з боку РФ залишається незмінною.

При цьому глава СБУ Іван Баканов заявив, що Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Збройні сили Україниучения