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Кулеба об отводе российских войск: угроза провокаций остается неизменной

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Четверг 13 мая 2021 14:22
Кулеба об отводе российских войск: угроза провокаций остается неизменной Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

После отвода части российских войск от границ с Украиной угроза новых провокаций со стороны России сохраняется. В том числе потому, что на границах все еще находится значительное количество военных и техники.

Об этом на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, он поблагодарил европейских партнеров за готовность оказать поддержку Украине не только на словах.

"Я рассказал министрам, что несмотря на анонсированный Россией отвод войск от украинских границ, угроза новых военных провокаций остается неизменной, как и большое количество российских войск и боевой техники вдоль границ Украины", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что Россия развернула войска вокруг Украины на 5 направлениях.

Отметим, по данным украинской стороны, после масштабных учений Россия отвела часть своих войск только с оккупированного Крыма. При этом по мнению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, теоретически Россия может решиться на вторжение вглубь Украины с Крымского полуострова.

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