ВСУ провели отработку по боевой подготовке

В танковых и десантно-штурмовых подразделениях, которые подчинены командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины проходят практические занятия по боевой подготовке. Занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил ВС Украины.

Отмечается, что десантники - выполняют задачи по огневой подготовке, стреляют из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метают ручные гранаты и тому подобное. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки.

Фото: военные учения (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"Танкисты отрабатывают вождение по пересеченной местности, развертывание в боевой порядок, выход на определенные рубежи, а также действия во время обороны и контрнаступления", - отметил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, СБУ училась отбивать диверсионные атаки на админгранице с Крымом.

Отметим, что российская армия провела очередные военные учения в оккупированном Крыму.