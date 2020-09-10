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ЗСУ провели відпрацювання з бойової підготовки

Автор: Анастасия Рокитна

У танкових і десантно-штурмових підрозділах, які підпорядковані командуванню об’єднаних сил Збройних сил України тривають практичні заняття з бойової підготовки. Заняття проходять в умовах максимально наближених до бойових.

Про це повідомляє прес-служба командування об'єднаних сил ЗС України.

Зазначається, що десантники - виконують завдання з вогневої підготовки, стріляють зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, метають ручні гранати тощо. Крім того, військовослужбовці відпрацьовують питання тактичної, інженерної та медичної підготовки.

Фото: військові навчання (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

"Танкісти відпрацьовують водіння по пересіченій місцевості, розгортання у бойовий порядок, вихід на визначені рубежі, а також дії під час оборони та контрнаступу", - зазначив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, СБУ вчилася відбивати диверсійні атаки на адмінкордоні з Кримом.

Зазначимо, російська армія провела чергові військові навчання в окупованому Криму.

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