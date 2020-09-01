ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ училась отбивать диверсионные атаки на админгранице с Крымом

Херсонская область, Вторник 01 сентября 2020 12:49
СБУ училась отбивать диверсионные атаки на админгранице с Крымом
Фото: учения в Херсонской области (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в Херсонской области. В ходе тренировок учились отбивать диверсионные атаки на стратегические объекты.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что учения прошли на территории шести районов Херсонской области, где расположен ряд террористически уязвимых объектов критической инфраструктуры - военный объект ВСУ, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

"По сценарию тренировок условные диверсанты пытались совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах Херсонской области через незаконное проникновение на них и минирование помещений и оборудования", - сообщили в СБУ.

По результатам учений координационная группа Антитеррористического центра СБУ предоставит методические рекомендации с учетом специфики каждого объекта для усовершенствования системы их защиты.

Фото: учения в Херсонской области (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее Служба внешней разведки сообщала о возможном наступлении Российской Федерации на Украину, однако это произойдет не осенью 2020 года.

Также сообщалось, что в июле в Северодонецке боевик пытался подорвать химический завод.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности Украиныучениядиверсия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь