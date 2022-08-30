ВСУ прорвали линию фронта на нескольких участках и развивают наступление вглубь, - Арестович

В Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках. Наши воины активно развивают наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"ВСУ перешли в маленькое такое симпатичное, по крайней мере так оно сейчас выглядит, наступление. Прорвали линию фронта на нескольких участках, развивают наступление вглубь", - сказал чиновник.

В то же время Арестович отметил, что украинские военные прервали или же почти прервали поставки через мосты и уничтожили паромные переправы.

"Час назад очень ярко рванула паромная переправа вместе с техникой. То есть мы подавляем их попытки обеспечивать свои группировки на правом берегу (Днепра - ред.). Идет боевая работа", - добавил советник ОП.