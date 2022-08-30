ЗСУ прорвали лінію фронту на кількох участках і розвивають наступ углиб, - Арестович

У Херсонській області Збройним силам України всього за пару годин 29 серпня вдалося прорвати фронт на декількох участках. Наші воїни активно розвивають наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"ЗСУ перейшли у маленький такий симпатичний, принаймні так він зараз виглядає, наступ. Прорвали лінію фронту на декількох участках, розвивають наступ углиб", - сказав посадовець.

Водночас Арестович зазначив, що українські військові перервали або ж майже перервали постачання через мости та знищили паромні переправи.

"Годину тому дуже яскраво рванула паромна переправа разом із технікою. Тобто ми придушуємо їхні спроби забезпечувати свої угруповання на правому березі (Дніпра - ред.). Триває бойова робота", - додав радник ОП.