ВСУ продолжают работать над усилением охраны арсеналов, баз и складов

В одной из воинских частей уже начато строительство 15 обсыпных железобетонных хранилищ для боеприпасов

С начала 2018 года для улучшения существующего состояния охраны и обороны объектов хранения боезапасов ведутся работы по устройству на охранных периметрах ограждения нового типа, оборудование охранных периметров техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Украины странице в Facebook.

Как сообщают в ведомстве, в одной из военных частей уже начато строительство 15 обсыпных железобетонных хранилищ для хранения боеприпасов.

В целом, в масштабах Вооруженных Силах Украины запланировано возвести 136 таких хранилищ.

"Для обеспечения взрывопожаробезопасности и содержание технических территорий начаты поставки в воинские части 23 комплектов средств механизации. Это в частности грузовые автомобили, тракторы, подъемники грузов. Один из комплектов уже поступило и используется на одном из арсеналов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о продолжении работы по согласованию соответствующих документов реконструкции и капитального ремонта объектов военной инфраструктуры.

Фото: ВСУ усиливают охрану арсеналов, баз и складов

"Так в 2018 году запланировано провести капитальный ремонт четырех столовых и четырех казарм, а также строительство трех новых казарм", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году около 16 тыс. военнослужащих с вооружением и военной техникой примут участие в составе подразделений ВСУ в 19 многонациональных учениях, шесть из которых пройдут на территории Украины и 13 за ее пределами.