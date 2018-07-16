ЗСУ продовжують працювати над посиленням охорони арсеналів, баз та складів

В одній з військових частин вже розпочато будівництво 15 обсипних залізобетонних сховищ для боєприпасів

З початку 2018 роки для поліпшення існуючого стану охорони та оборони об'єктів зберігання боєзапасів ведуться роботи по влаштуванню на охоронних периметрах огорожі нового типу, обладнання охоронних периметрів технічними засобами охорони і системами відеоспостереження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Збройних сил України на сторінці у Facebook.

Як повідомляють у відомстві, в одній з військових частин вже розпочато будівництво 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів.

Загалом в масштабах Збройних Силах України заплановано звести 136 таких сховищ.

"Для забезпечення вибухопожежобезпеки та утримання технічних територій розпочато постачання до військових частин 23 комплектів засобів механізації. Це зокрема вантажні автомобілі, трактори, підіймачі вантажів тощо. Один з комплектів вже надійшов та використовується на одному з арсеналів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, повідомляється про продовження роботи щодо погодження відповідних документів реконструкції та капітального ремонту об’єктів військової інфраструктури.

Фото: ЗСУ посилюють охорону арсеналів, баз та складів

"Так у 2018 році заплановано провести капітальний ремонт чотирьох їдалень та чотирьох казарм а також будівництво трьох нових казарм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2018 році близько 16 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою візьмуть участь у складі підрозділів ЗСУ в 19 багатонаціональних навчаннях, шість з яких пройдуть на території України і 13 за її межами.