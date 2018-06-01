Українські військові в 2018 році візьмуть участь у 19 міжнародних навчаннях, - Генштаб

Близько 16 тис. військових з озброєнням і військовою технікою візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях

В 2018 році близько 16 тис. військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою візьмуть участь у складі підрозділів ЗСУ в 19 багатонаціональних навчаннях, шість з яких пройдуть на території України і 13 за її межами. Про це заявив в. о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ полковник Валентин Левчик, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

Багатонаціональні навчання, до яких залучаються українські підрозділи, спрямовані на підготовку до відбиття збройної агресії проти України та є інтегрованим елементом підготовки Збройних Сил України.

"Цінність міжнародних навчань української армії полягає в можливості отримання бойового досвіду збройних сил провідних країн світу та в підвищенні рівня сумісності, що дозволяє українським підрозділам діяти спільно з підрозділами інших держав. Крім того, міжнародні навчання сприяють ефективному реформуванню ЗСУ та впровадженню стандартів НАТО в їх повсякденній діяльності", - поінформували в Генштабі.

Полковник зазначив, що Україна практично відійшла від практики участі переважно у міжнародних військових навчаннях миротворчої тематики.

Нагадаємо, понад 300 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у місіях ООН і НАТО.