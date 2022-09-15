ВСУ "приземлили" за сутки четыре самолета и БПЛА россиян, - Воздушные силы

"14-го сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено пять воздушных целей - один БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре самолета оккупантов", - говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил, один самолет - штурмовик Су-25 российских ВКС, уничтожен на восточном направлении.

При этом три самолета - бомбардировщика Су-24, их сбили на юге страны.

Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла в Украине около 250 своих самолетов и 908 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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