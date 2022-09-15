Минус 200 оккупантов и четыре самолета: названы новые потери РФ в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53850 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Николаевском направлениях. Общие боевые потери России на 15 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 53850 (+200) человек ликвидировано;

танков - 2193 (+13);

боевых бронированных машин - 4682 (+17);

артиллерийских систем - 1295 (+5);

РСЗО - 311 (+0);

средства ПВО - 167 (+0);

самолетов - 250 (+4);

вертолетов - 215 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 908 (+0);

крылатые ракеты - 233 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21);

специальной техники - 120 (+0).