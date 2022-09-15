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Минус 200 оккупантов и четыре самолета: названы новые потери РФ в Украине

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Четверг 15 сентября 2022 08:53
Минус 200 оккупантов и четыре самолета: названы новые потери РФ в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53850 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Николаевском направлениях.

Общие боевые потери России на 15 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 53850 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 2193 (+13);
  • боевых бронированных машин - 4682 (+17);
  • артиллерийских систем - 1295 (+5);
  • РСЗО - 311 (+0);
  • средства ПВО - 167 (+0);
  • самолетов - 250 (+4);
  • вертолетов - 215 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 908 (+0);
  • крылатые ракеты - 233 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21);
  • специальной техники - 120 (+0).

Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М, 31 единицу российской техники и 33 захватчика.

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