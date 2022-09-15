Минус 200 оккупантов и четыре самолета: названы новые потери РФ в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 200 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 53850 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Криворожском и Николаевском направлениях.
Общие боевые потери России на 15 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 53850 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 2193 (+13);
- боевых бронированных машин - 4682 (+17);
- артиллерийских систем - 1295 (+5);
- РСЗО - 311 (+0);
- средства ПВО - 167 (+0);
- самолетов - 250 (+4);
- вертолетов - 215 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 908 (+0);
- крылатые ракеты - 233 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3522 (+21);
- специальной техники - 120 (+0).
Напомним, украинские военные на южном направлении уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М, 31 единицу российской техники и 33 захватчика.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.