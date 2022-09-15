RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян, - Повітряні сили

Фото: ЗСУ "приземлили" за добу чотири літаки і БПЛА росіян (t me Tsaplienko)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу знищили чотири літаки російських військ. Також вони "приземлили" і БПЛА окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.

"14-го вересня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять повітряних цілей - один БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири літаки окупантів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Повітряних сил, один літак - штурмовик Су-25 російських ВКС, знищено на східному напрямку.

При цьому три літаки - бомбардувальники Су-24, їх збили на півдні країни.

Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 250 своїх літаків та 908 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України