В ВСУ предупредили о фейковых, якобы, "официальных" страницах украинской армии. Одну из них обнаружили в Twitter.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
"Внимание! В Твиттере появилась фейковая страница Вооруженных Сил Украины. Будьте бдительными! Доверяйте только официальным источникам информации", - пишет пресс-служба СтратКом ВСУ.
Фото: в ВСУ предупредили о фейковых "официальных" страницах (facebook.com/AFUStratCom)
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