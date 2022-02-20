RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки

Автор: Сергій Пишкін

У ЗСУ попередили про фейкові, нібито, "офіційні" сторінки української армії. Одну з них виявили в Twitter.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Увага! У Твіттері з’явилась фейкова сторінка Збройних Сил України. Будьте пильними! Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - пише пресслужба СтратКом ЗСУ.

Фото: у ЗСУ попередили про фейкові "офіційні" сторінки (facebook.com/AFUStratCom)

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці, які відбуваються на Донбасі внаслідок загострення ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУУкраїна