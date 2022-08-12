ВСУ повредили новейший российский противодронный комплекс (видео)
Украинские войска под Харьковом повредили новейший российский противодронный комплекс "Силок". Самое интересное, что удар наносился из дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратигических коммуникаций ВСУ.
"Разведчики Харьковской ТрО смогли испортить одну из новейших разработок кацапов противодронный комплекс "Силок", - говорится в сообщении.
Что "умеет" РЭБ "Силок"?
Комплекс якобы может нейтрализовать БПЛА с помощью радиоэлектронной борьбы. "Силок" способен в автоматическом режиме найти воздушные объекты, найти их координаты и приглушить на разных спектрах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников приглушаются на расстоянии 4 км от пункта базирования.
Нейтрализация беспилотных летательных аппаратов производится без физического воздействия на цель. Устройство в автоматическом режиме находит БПЛА, определяет их координаты, затем выводит из строя каналы управления, телеметрии и связи, в результате чего дроны оказываются непригодными для использования.
Напомним, ранее украинские военные уничтожили сразу три БМП из легкого БПЛА.
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