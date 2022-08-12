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ВСУ повредили новейший российский противодронный комплекс (видео)

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Харьков, Пятница 12 августа 2022 09:44
ВСУ повредили новейший российский противодронный комплекс (видео) Фото: ВСУ повредили новейший российский противодронный комплекс (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска под Харьковом повредили новейший российский противодронный комплекс "Силок". Самое интересное, что удар наносился из дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратигических коммуникаций ВСУ.

"Разведчики Харьковской ТрО смогли испортить одну из новейших разработок кацапов противодронный комплекс "Силок", - говорится в сообщении.

Что "умеет" РЭБ "Силок"?

Комплекс якобы может нейтрализовать БПЛА с помощью радиоэлектронной борьбы. "Силок" способен в автоматическом режиме найти воздушные объекты, найти их координаты и приглушить на разных спектрах рабочих частот. Каналы управления и связи беспилотников приглушаются на расстоянии 4 км от пункта базирования.

Нейтрализация беспилотных летательных аппаратов производится без физического воздействия на цель. Устройство в автоматическом режиме находит БПЛА, определяет их координаты, затем выводит из строя каналы управления, телеметрии и связи, в результате чего дроны оказываются непригодными для использования.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили сразу три БМП из легкого БПЛА.

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