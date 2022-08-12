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ЗСУ пошкодили новітній російський протидронний комплекс (відео)

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Харків, П'ятниця 12 серпня 2022 09:44
ЗСУ пошкодили новітній російський протидронний комплекс (відео) Фото: ЗСУ пошкодили новітній російський протидронний комплекс (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська під Харковом пошкодили новітній російський протидронний комплекс "Силок". Найцікавіше, що удар наносився з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратигічних комунікацій ЗСУ.

"Розвідники Харківської ТрО змогли зіпсувати одну з новітніх розробок кацапів протидронний комплекс "Силок", - йдеться в повідомленні.

Що "вміє" РЕБ "Силок"?

Комплекс нібито може нейтралізувати БПЛА за допомогою радіоелектронної боротьби. "Силок" здатний в автоматичному режимі знайти повітряні об'єкти, знайти їх координати і приглушити на різних спектрах робочих частот. Канали управління і зв'язку безпілотників приглушаються на відстані 4 км від пункту базування.

Нейтралізація безпілотних літальних апаратів проводиться без фізичного впливу на ціль. Пристрій в автоматичному режимі знаходить БПЛА, визначає їх координати, потім виводить з ладу канали управління, телеметрії і зв'язку, в результаті чого дрони виявляються непридатними для використання.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили одразу три БМП з легкого БПЛА.

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