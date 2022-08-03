ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - командующий ОК "Юг"

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью РСЗО HIMARS. По состоянию на начало августа ВСУ не потеряли ни одной установки, переданной США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего войсками Оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука изданию Tablet Magazine .

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", - отметил Ковальчук.

По его словам, даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно Вооруженные силы Украины используют реактивные системы залпового огня.

Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее количество РСЗО HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 этих систем.