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ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, - командувач ОК "Південь"

Фото: ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Олег Васьків

Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS. Станом на початок серпня ЗСУ не втратили жодної установки, переданої США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача військ Оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука виданню Tablet Magazine.

За його словами, навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно Збройні сили України використовують реактивні системи залпового вогню.

"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", - зазначив Ковальчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість РСЗВ HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 цих систем.

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