ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области: какие потери у врага

Фото: ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области (Getty Images)

Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковник Владислава Назарова.

Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным: В районе Алешек минус БК и техника россиян;

Херсонский район. Попадание в базирования оккупантов;

Херсон. Попадание в базу россиян в отеле "Затерянный мир" возле Речпорта;

В районе Антоновки точечные попадания по вражеской технике. Кроме того, несколько взрывов было слышно в речном порту.