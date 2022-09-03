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ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области: какие потери у врага

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 18:38
ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области: какие потери у врага Фото: ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковник Владислава Назарова.

Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:

  • В районе Алешек минус БК и техника россиян;
  • Херсонский район. Попадание в базирования оккупантов;
  • Херсон. Попадание в базу россиян в отеле "Затерянный мир" возле Речпорта;
  • В районе Антоновки точечные попадания по вражеской технике.

Кроме того, несколько взрывов было слышно в речном порту.

Напомним, что ранее в Херсоне и Олешках раздались взрывы.

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