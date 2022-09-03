ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области: какие потери у врага
Фото: ВСУ попали по технике россиян в Херсонской области (Getty Images)
Украинские военные рассказали, что удалось уничтожить на Херсонском направлении 3 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОК "Юг" полковник Владислава Назарова.
Назаров сообщил, куда именно удалось нанести удары украинским военным:
- В районе Алешек минус БК и техника россиян;
- Херсонский район. Попадание в базирования оккупантов;
- Херсон. Попадание в базу россиян в отеле "Затерянный мир" возле Речпорта;
- В районе Антоновки точечные попадания по вражеской технике.
Кроме того, несколько взрывов было слышно в речном порту.
Напомним, что ранее в Херсоне и Олешках раздались взрывы.
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