В Херсоне и Олешках взрывы, есть прилет по гостинице с россиянами
В оккупированном Херсоне прогремело несколько взрывов. В соседних Олешках уже некоторое время детонирует склад с боекомплектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Олешков Евгения Рищука.
"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - отметил он.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что силы сопротивления подтвердили уничтожение военной техники россиян.
Кроме того, херсонские СМИ сообщают о прилете по комплексу "Затерянный мир", в котором проживали российские силовики и местные коллаборанты. Кроме того, несколько взрывов было слышно в речном порту.
Приліт по комплексу Затєряний мір, що належить Володимиру Сальдо. В готелі мешкали російські силовики та місцеві колаборанти pic.twitter.com/z1tDcTqBfU— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) September 3, 2022
Напомним, ранее британская разведка сообщила, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.
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