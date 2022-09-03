В Херсоне и Олешках взрывы, есть прилет по гостинице с россиянами

Фото: в Олешках взрывы на российском складе боеприпасов (GettyImages)

В оккупированном Херсоне прогремело несколько взрывов. В соседних Олешках уже некоторое время детонирует склад с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Олешков Евгения Рищука.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - отметил он. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что силы сопротивления подтвердили уничтожение военной техники россиян. Кроме того, херсонские СМИ сообщают о прилете по комплексу "Затерянный мир", в котором проживали российские силовики и местные коллаборанты. Кроме того, несколько взрывов было слышно в речном порту. Приліт по комплексу Затєряний мір, що належить Володимиру Сальдо. В готелі мешкали російські силовики та місцеві колаборанти pic.twitter.com/z1tDcTqBfU — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) September 3, 2022