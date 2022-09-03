ЗСУ влучили по техніці росіян в Херсонській області: які втрати у ворога
Фото: ЗСУ влучили по техніці росіян в Херсонській області (Getty Images)
Українські військові розповіли, що вдалось знищити на Херсонському напрямку 3 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" полковник Владислава Назарова.
Назаров повідомив, куди саме вдалося завдати ударів українським військовим:
- В районі Олешок мінус БК і техніка росіян;
- Херсонський район. Влучання в базування окупантів;
- Херсон. Влучання в базу росіян у готелі "Загублений світ" біля Річпорту;
- В районі Антонівки точкові влучання по ворожій техніці.
Крім того, кілька вибухів було чутно в річковому порту.
Нагадаємо, що раніше у Херсоні та Олешках пролунали вибухи.
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