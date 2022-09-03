ЗСУ влучили по техніці росіян в Херсонській області: які втрати у ворога

Українські військові розповіли, що вдалось знищити на Херсонському напрямку 3 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" полковник Владислава Назарова .

Крім того, кілька вибухів було чутно в річковому порту.

Назаров повідомив, куди саме вдалося завдати ударів українським військовим:

Нагадаємо, що раніше у Херсоні та Олешках пролунали вибухи.

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