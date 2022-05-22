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ВСУ с помощью "Stinger" уничтожили российский истребитель в Луганской области

Фото: ВСУ с помощью "Stinger" уничтожили российский Су-25 (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 22 мая, украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25 в Луганской области. Пилот катапультироваться не успел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 Роты 80 ОМБр на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!" - написал он.

По его словам, пилот истребителя катапультироваться не успел.

Как сообщалось, это не первый Су-25, который удалось сбить украинским военным. Например, российский истребитель этой же марки был уничтожен и 10 марта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 204 самолета.

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ЛуганскСу-25