ВСУ с помощью "Stinger" уничтожили российский истребитель в Луганской области

В воскресенье, 22 мая, украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25 в Луганской области. Пилот катапультироваться не успел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра МВД Антона Геращенко.

По его словам, пилот истребителя катапультироваться не успел.

"Вдали догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 Роты 80 ОМБр на Луганщине час назад. "Stinger" сработал на отлично!" - написал он.

Как сообщалось, это не первый Су-25, который удалось сбить украинским военным. Например, российский истребитель этой же марки был уничтожен и 10 марта.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 204 самолета.

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