ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25
Фото: украинские войска сбили еще один боевой самолет (Getty Images)
Вооруженные силы Украины сбили еще один российский боевой самолет Су-25. Цель поразили в ночь на 10 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10 Горно-Штурмовая Бригада был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край)", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно данным Генштаба, за две недели войны Россия потеряла более 12 000 военных, 335 танков и 49 самолетов.
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