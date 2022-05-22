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Более 29 000 военных и 107 крылатых ракет: новые потери России в войне

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Киев, Воскресенье 22 мая 2022 11:04
Более 29 000 военных и 107 крылатых ракет: новые потери России в войне Фото: Россия потеряла в войне уже 29050 военных и 107 крылатых ракет (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 107 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 29050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков-1285 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 599 (+3) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средства ПВО - 93 (+0) ед,
  • самолетов - 204 (+0) ед,
  • вертолетов - 170 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),
  • крылатые ракеты - 107 (+3),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,
  • специальная техника - 43 (+0).

В Генштабе добавляют, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Напомним, за сутки на юге ВСУ уничтожили 29 оккупантов, модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.

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