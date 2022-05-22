Более 29 000 военных и 107 крылатых ракет: новые потери России в войне
Фото: Россия потеряла в войне уже 29050 военных и 107 крылатых ракет (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 050 своих военных. Также было уничтожено 107 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 29050 (+200) человек ликвидировано,
- танков-1285 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 3141 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 599 (+3) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов - 204 (+0) ед,
- вертолетов - 170 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 470 (+8),
- крылатые ракеты - 107 (+3),
- корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2194 (+16) ед,
- специальная техника - 43 (+0).
В Генштабе добавляют, наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Напомним, за сутки на юге ВСУ уничтожили 29 оккупантов, модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику.
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