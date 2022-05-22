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ЗСУ за допомогою "Stinger" знищили російський винищувач у Луганській області

Фото: ЗСУ за допомогою "Stinger" знищили російський Су-25 (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра МВС Антона Геращенка.

"Вдалині догоряють залишки Су-25 збитого бійцями 3 Роти 80 ОМБр на Луганщині годину тому. "Stinger" спрацював на відмінно!" - написав він.

За його словами, пілот винищувача катапультуватись не встиг.

Як повідомлялося, це не перший Су-25, який удалося збити українським військовим. Наприклад, російського винищувача цієї ж марки було знищено і 10 березня.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 29 050 своїх військових. Також було знищено 204 літаки.

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ЛуганськСу-25