ВСУ получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент отметил, что украинский самолет АН-77 имеет авионику ведущих мировых производителей

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружения и военной техники, во время которой вручил сертификаты соответствия на самолеты Су-27 и Л-39 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В частности, он отметил, что каждая единица новой боевой техники э это весомый вклад в национальную обороноспособность и безопасность наших граждан.

"Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них – истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники", - заявил Порошенко.

Он также сообщил, что сегодня "Антонов" демонстрирует Ан-77.

"Этот самолет должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск. Они смогут использовать даже малоподготовленные 600-метровые взлетные полосы", - отметил Порошенко.

Кроме того, в состав Вооруженных сил Украины было передано несколько боевых самолетов, а именно многоцелевые истребители МиГ-29 и тяжелые многоцелевые высокоманевренные всепогодные истребители Су-27. А также боевые и транспортные вертолеты, учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.

Ранее Порошенко заявил, что вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что 28 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление вражеских танков вблизи Луганска.