ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти та безпілотники

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент зазначив, що український літак АН-77 має авіоніку провідних світових виробників

Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистій церемонії передачі особового складу Збройних сил України (ВСУ) озброєння та військової техніки, під час якої вручив сертифікати відповідності на літаки Су-27 і Л-39 і безпілотний авіаційний комплекс Spectator M. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зокрема, він зазначив, що кожна одиниця нової бойової техніки е це вагомий внесок у національну обороноздатність і безпеку наших громадян.

"Сьогодні українські льотчики отримують нову і відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, вертольоти і літаки", - заявив Порошенко.

Він також повідомив, що сьогодні "Антонов" демонструє Ан-77.

"Цей літак повинен стати основою військово-транспортної авіації України. Його характеристики дозволяють кардинально розширити боєздатність десантно-штурмових військ. Вони зможуть використовувати навіть малоподготовленные 600-метрові злітні смуги", - зазначив Порошенко.

Крім того, до складу Збройних сил України було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 і важкі багатоцільові высокоманевренные всепогодні винищувачі Су-27. А також бойові і транспортні вертольоти, навчально-тренувальні та навчально-бойові літаки Л-39 і безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.

Раніше Порошенко заявив, що навколо України, на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму розгорнута наземна угрупування чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ, близько 1400 артилерійських і ракетних систем, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила, що 28 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська.