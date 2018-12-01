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Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко

Новости » Политика    01.12.2018 - 16:14
Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Также вокруг Украины развернуто 1400 артиллерийских и ракетных систем

Президент Украины Петр Порошенко во время передачи военным новой и отремонтированной авиатехники 1 декабря назвал количество российского вооружения, расположенного на аннексированных и оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.

По его словам, вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

Он также добавил, что в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей выполняют задачи более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в частности ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

 

Фото: передача военным новой и отремонтированной авиатехники (president.gov.ru)

Президент вспомнил о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе и отметил, что "правильный внутренний ответ" - это усиление войска вооружением и техникой.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила, что 28 ноября беспилотник ОБСЕ зафиксировал скопление вражеских танков вблизи Луганска.

Также сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму на открытые стоянки аэродрома "Бельбек", который находится вблизи Севастополя, РФ взыскала истребители и другую военную технику.

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