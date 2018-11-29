В Херсонской области разместят больше бригад ВСУ в связи с военным положением

Фото: украинские военные (РБК-Украина)

Места дислокации для разворачивания новых бригад уже определены

Херсонская область готовится к увеличению присутствия Вооруженных сил Украины. Места дислокации для разворачивания новых бригад уже определены, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, ранее в Херсонской области перевели в режим повышенной готовности военные формирования и другие силовые структуры органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Мы с начала объявления указа президента перевели в режим повышенной готовности наши военные формирования и другие силовые структуры органов исполнительной власти, местного самоуправления. Кроме того, у нас есть совет обороны Херсонской области, где на заседании в понедельник предусмотрели ряд мер. Уже сегодня утром мы получили директивы Генштаба Украины относительно усиления обороноспособности нашей области, отработали их на совете обороны. По результатам можем сказать, что мы готовимся к значительному увеличению военного присутствия ВСУ в Херсонской области, мы уже определили места дислокации для развертывания бригад обороны Херсонской области. Работаем над тем, чтобы их сейчас развернуть", - объяснил он.

Он отметил, что больше всего планов по поводу информационной безопасности. Добавив, что никакого комендантского часа, никаких изъятий транспорта или собственности осуществляться не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на административной границе между аннексированным Крымом и материковой Украиной, ограничен пропуск граждан РФ.