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ВСУ полностью уничтожили 5 общевойсковых армий России, - Арестович

Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (facebook com alexey arestovich)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили 5 общевойсковых армий России на войне, которую развязала РФ на территории нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

Он сказал, что украинские военные уничтожили 1730 танков противника - это 54 батальйонных комплекта. Также ВСУ избавились от 3950 российских бронированных машин - а это примерно 124 батальйонных комплекта.

"Сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий. 5 общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации", - сказал Арестович.

Кроме того, ВСУ уничтожили 14 дивизионов РСЗО и 70 дивизионов ствольной артиллерии врага.

Напомним, ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 "Грач" стоимостью 11 млн долларов.

А в Волынской области военные сбили два беспилотника.

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Алексей АрестовичВооруженные силы УкраиныРоссийская Федерация