ВСУ полностью уничтожили 5 общевойсковых армий России, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

Он сказал, что украинские военные уничтожили 1730 танков противника - это 54 батальйонных комплекта. Также ВСУ избавились от 3950 российских бронированных машин - а это примерно 124 батальйонных комплекта.

"Сейчас получается, что мы полностью уничтожили в Украине 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков. Это выходит 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий. 5 общевойсковых армий здесь похоронили из 10 наличных в Российской Федерации", - сказал Арестович.

Кроме того, ВСУ уничтожили 14 дивизионов РСЗО и 70 дивизионов ствольной артиллерии врага.