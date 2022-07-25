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В Волынской области сбили два беспилотника: есть жертвы

Новина українською →
Волынь, Понедельник 25 июля 2022 15:28
В Волынской области сбили два беспилотника: есть жертвы Фото: в Волынской области сбили два беспилотника (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 25 июля, в Волынской области были слышны взрывы. Их причиной стала работа противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома", - рассказал он.

По его словам, к сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице.

Обновлено. По данным ОК "Запад", на северо-западном направлении было обнаружено два вражеских БПЛА, которые пересекли воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществляли воздушную разведку объектов в Волынской области.

"На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Два вражеских БПЛА были уничтожены. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом", - говорится в сообщении.

Также появились первые кадры с места падения обломков ракеты на жилой дом.

Как сообщалось, силы ПВО ВСУ вблизи села Ивановка Николаевской области ликвидировали вражеский беспилотник "Мерлин-ВР".

Напомним, что ВСУ уничтожили российский беспилотник, который оккупанты называли неуязвимым для украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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