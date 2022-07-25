RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (facebook com alexey arestovich)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні Сили України повністю знищили 5 загальновійськових армій Росії на війні, яку розв'язала РФ на території нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Він сказав, що українські військові знищили 1730 танків противника - це 54 батальйонних комплекти. Також ЗСУ позбулися 3950 російських броньованих машин - а це приблизно 124 батальйонних комплекти.

"Зараз виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це виходить 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій. 5 загальновійськових армій тут поховали з 10 існуючих в Російській Федерації", - сказав Арестович.

Крім того, ЗСУ знищили 14 дивізіонів РСЗВ і 70 дивізіонів ствольної артилерії ворога.

Нагадаємо, ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач" вартістю 11 млн доларів.

А у Волинській області військові збили два безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій АрестовичЗбройні сили УкраїниРосійська Федерація