ВСУ показали запуск сразу трех ракет "Точка-У" по позициям оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

"Доброе утро! Мы из Украины! И прощайте российские оккупанты! Боевые пуски ТРК "Точка-У"", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба, за четыре месяца войны Россия потеряла уже около 34 530 военных.

Также за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге Украины две 152-мм пушки, много бронированной техники и десятки оккупантов.

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