ЗСУ показали запуск одразу трьох ракет "Точка-У" по позиціях окупантів (відео)

Українські військові використовують проти російських окупантів тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Захисники показали одночасний запуск відразу трьох ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Доброго ранку! Ми з України! І прощавайте російські окупанти! Бойові пуски ТРК "Точка-У"", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Генштабу, за чотири місяці війни Росія втратила вже близько 34 530 військових.
Також за минулу добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.
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